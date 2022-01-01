Путин подписал указ о награждении ряда медработников за борьбу с ковидом

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении ряда медработников за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. В частности, медиков наградили орденом Пирогова, медалью Луки Крымского и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II. Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, орденом Александра Невского наградили исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ стран - участниц СНГ Анатолия Иксанова. "За большой вклад в реализацию практических задач по укреплению и расширению многостороннего культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ наградить Иксанова Тахира Гадельзяновича - исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств, город Москва", - говорится в указе.

Глава государства также наградил орденом Дружбы директора учреждения "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" Григория Бысюка за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами РФ и Белоруссии. За большой вклад в развитие российско-германского сотрудничества в области здравоохранения ордена Дружбы удостоен и председатель Германо-российского форума Коха-Мечникова Хан Хельмут.

В свою очередь за большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы РФ и многолетнюю добросовестную работу орденом Почета награжден первый замглавы ВТБ Андрей Пучков.

Тем же указом Путин наградил орденами и медалями ряд сотрудников компании "Стройтрест" и других структур "за большой вклад в строительство социально значимых объектов".