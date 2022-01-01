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Жители Дальневосточного, Уральского, Центрального округов получат государственные награды

Президент России подписал соответствующий указ

ТАСС, 1 января. Горнорабочие, ученые, государственные служащие из Дальневосточного, Уральского, Центрального федеральных округов удостоены государственных наград. Соответствующий указ президента Российской Федерации Владимира Путина опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, за большой вклад в строительство социально значимых объектов Российской Федерации орденом Почета награждаются жители Хабаровского края: мастер горного участка обособленного подразделения "Дуссе-Алиньский тоннель" акционерного общества "Строй-трест" Дмитрий Белозерцев, горнорабочие обособленного подразделения "Дуссе-Алиньский тоннель" акционерного общества "Строй-трест" Михаил Бондаренко и Анатолий Лавренюк. За большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, многолетнюю добросовестную работу награды удостоен научный консультант, главный научный сотрудник федерального бюджетного учреждения науки "Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий" Борис Кацнельсон (Свердловская область).

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награждаются горнорабочие обособленного подразделения "Дуссе-Алиньский тоннель" акционерного общества "Строй-трест" Евгений Жидков и Анатолий Корж, а также электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования той же организации Сергей Лоншаков.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждаются энергетик обособленного подразделения "Дуссе-Алиньский тоннель" акционерного общества "Строй-трест" Андрей Моховиков, горнорабочие той же организации Алексей Попов и Александр Судочаков. Также награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоены генеральный советник акционерного общества "Красносельский Ювелирпром" Флун Гумеров (Костромская область), председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин, глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Тем же указом присвоено почетное звание "Заслуженный строитель Российской Федерации" руководителю обособленного подразделения "Амур" акционерного общества "Строительная компания "Мост" (Еврейская автономная область) Сергею Статкевичу.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияХабаровский крайКостромская областьСвердловская областьЧелябинская областьЕврейская автономная областьХанты-Мансийский автономный округ
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