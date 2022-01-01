В Севастополе ожидаются похолодание и сильный ветер 2 января

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 января. /ТАСС/. Похолодание и очень сильный ветер ожидаются в Севастополе в воскресенье, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе городского ГУ МЧС.

"По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 января ожидается ухудшение погодных условий. Облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью северный - 15-20 м/с, днем - 10-15 м/с. Температура воздуха ночью - 6-8 градусов [выше нуля], днем - 4-6 градусов", - говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют при ветре, близком к штормовому, воздержаться от посещения улицы. Он может привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закрепленных конструкций. В связи с этим в ветреную погоду опасно находиться в непосредственной близости от стен домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также плавать в море. Во избежание чрезвычайной ситуации особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.