Врач дала рекомендации, как провести каникулы с пользой для здоровья

МОСКВАЯ, 2 января. /ТАСС/. Новогодние праздники могут стать хорошим периодом для того, чтобы наладить режим дня, избавиться от вредных привычек и в целом позаботиться о здоровье. Об этом журналистам сообщила главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

"Новогодние праздники - это хорошая возможность привести свои привычки в соответствие с критериями здорового образа жизни. Однако многие люди, напротив, невольно усугубляют проблемы со здоровьем во время каникул. Чтобы сохранить хорошее самочувствие на праздниках, их лучше планировать заранее, ведь 10 дней - это настоящий подарок, которым можно умело распорядиться", - сказала она.

Для того, чтобы не потратить время длинных выходных впустую, лучше написать список, что бы вы хотели успеть сделать, с кем встретиться, что исправить, советует Драпкина. "Начать заботиться о себе - задача каждого. Те болезни, от которых страдает современное общество, хорошо предотвращаются в условиях физической активности, сбалансированного питания и отсутствия курения. Начните с малого. Не объедайтесь <...>. В первый-второй день года возвращайтесь к обычному режиму сна и бодрствования. Так вы сможете наладить питание быстрее", - отметила она.

Также не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе. "Если не получается выйти на улицу, обычная гимнастика восполнит дозу активности. Если вы курите, то каникулы - отличный шанс бросить вредную привычку. Радуйтесь малым победам, благодарите себя за эту заботу", - заключила она.