Более 300 волгоградских военнослужащих воспользовались военной ипотекой в 2021 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 января. /ТАСС/. Более 300 военнослужащих из Волгоградской области в 2021 году приобрели жилье по программе военной ипотеки. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В Волгоградской области более 300 военнослужащих ЮВО приобрели жилье по программе военной ипотеки в 2021 году. Из них свыше 220 человек стали собственниками квартир на вторичном рынке недвижимости, около 20 приняли участие в долевом строительстве многоквартирных домов, порядка 60 военнослужащих приобрели жилой дом с земельным участком", - говорится в сообщении.

Средняя площадь приобретенной квартиры на вторичном рынке составила 55,9 квадратных метров, индивидуальных жилых домов с земельным участком - 107,4 квадратных метров. Как отметили в пресс-службе, за время функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащие в Волгоградской области заключили более четырех тыс. сделок по приобретению жилья.

Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих начала функционировать в 2005 году, закон был принят в 2004 году. По этой программе государство ежегодно выделяет из бюджета на каждого участника определенную сумму, которая отражается на именном накопительном счете военнослужащего до возникновения у него права и намерения воспользоваться данными средствами для приобретения жилья.