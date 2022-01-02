На Камчатке закрыли дорогу до крупного поселка из-за метеоусловий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 января. /ТАСС/. Дорогу до поселка Усть-Камчатск на Камчатке закрыли из-за пурги и нулевой видимости. Закрыто почти 150 км, сообщает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

"Утром 2 января ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск. Так, закрыли участок с 267-го по 408-й километр на территории Усть-Камчатского муниципального района. Движение ограничено в превентивных целях в связи с плохой видимостью, обильными снежными осадками, сильным ветром и организацией работ по снегоочистке", - говорится в сообщении.

С 30 декабря Камчатка находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров метель и штормовой ветер.