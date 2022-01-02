В Хакасии стартует проект обучения детей с особенностями здоровья катанию на горных лыжах

ТАСС, 2 января. Первая специальная программа обучения детей с особенностями здоровья, в том числе инвалидностью, стартует в Хакасии в январе. Учиться кататься на горных лыжах будут около 100 детей из республики, сообщила ТАСС волонтер, координатор грантового проекта "Катаемся для здоровья" Елена Гопина.

Ранее проект "Катаемся для здоровья" хакасского отделения Всероссийского общества инвалидов получил поддержку Фонда президентских грантов. Проект такого масштаба запускается в республике впервые.

"Мы уже отобрали для участия в проекте порядка 100 ребят. Инструкторы прошли обучение в Российском государственном социальном университете по программе "Горные лыжи для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью", - сообщила Гопина.

Тренировки будут проходить на горнолыжной базе "Сюгеш" в Таштыпском районе республики в течение двух месяцев. Как рассказал ТАСС профессиональный инструктор горнолыжного спорта и сноуборда Сергей Гопин, методики обучения будут варьироваться в зависимости от заболеваний, имеющихся у детей. "Все зависит от диагноза, и по каждому из них существуют свои методики со своими особенностями: что можно, что нельзя, оборудование для работы тоже отличается. Но прежде всего это реабилитация, мы уже не гонимся за результатами и достижениями, если достижения какие-то существуют, то хорошо, если нет, то все равно хорошо. Во время обучения обучались методиками работы с людьми с особенностями здоровья", - сказал Гопин.

Всего в Хакасии около четырех тыс. детей с особенностями здоровья, в том числе с инвалидностью. Фонд президентских грантов - единый оператор грантов президента РФ, предоставляемых на развитие гражданского общества, с 3 апреля 2017 года. Фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов.