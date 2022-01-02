Власти Тувы начнут выдавать домашний скот чабанам, на чьи стада напали снежные барсы

ТАСС, 2 января. Власти Республики Тыва начнут в 2022 году выдавать домашний скот местным пастухам-чабанам в качестве компенсации за нападения краснокнижных снежных барсов (ирбисов) на их стада. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения РАН Александр Куксин.

В Туве на протяжении последних лет фиксируются нападения снежных барсов, которые обычно живут в труднодоступных горных районах и избегают встреч с человеком, на стада местных скотоводов. Недавно аналогичные случаи были отмечены и в соседней Республике Алтай, экологи связывают их с недостатком кормовой базы для хищников. В свою очередь чабаны, защищая свой скот, иногда убивают снежных барсов.

"После новогодних праздников планируем провести семинар по обучению экспертов по идентификации видовой принадлежности хищников при нападении на домашний скот (для определения в каждом конкретном случае, что стадо пострадало именно из-за нападения снежного барса - прим. ТАСС). Сама программа заработает в 2022 году при поступлении средств для закупки маточного поголовья в компенсационное стадо. Есть три проблемных участка, где нападения происходят ежегодно. Там и будем тестировать механизм", - сообщил Куксин.

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования Тувы сообщили ТАСС, что на первых порах компенсационное стадо будет насчитывать сто голов. Решение о выдаче компенсации будет приниматься специальной экспертной комиссией, состоящей из компетентных в данном вопросе специалистов. Для получения овец взамен убитых хищником чабаны должны будут, в частности, отказаться от убийства снежного барса за нападения на домашний скот.

Снежный барс (ирбис) занесен в Красный список Международного союза охраны природы, Красные книги России и Республики Тыва. На сегодняшний день он остается одним из самых малоизученных представителей семейства кошачьих в мире. До сих пор неизвестна точная численность ирбисов: по данным WWF, на планете обитает от четырех тыс. до шести тыс. особей, а на Россию приходится около 2% мировой популяции. Подсчитать точную численность популяции хищников не удается из-за того, что барсы живут в труднодоступных горных районах. В России на данный момент подтверждено обитание 70-90 особей ирбиса.