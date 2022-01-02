Более 53 тыс. человек встретили новогоднюю ночь на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Новогоднюю ночь на ВДНХ в Москве встретили более 53 тыс. человек. Из них 4,6 тыс. человек - на самом большом катке столицы, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"ВДНХ традиционно стала одной из главных площадок празднования Нового года для москвичей и гостей столицы. Более 53 тыс. человек побывали на выставке в новогоднюю ночь, из них более 4,6 тыс. - на самом большом катке столицы. Гости ледовой площадки приняли участие в интерактивных развлекательных программах, посмотрели выступления фигуристов, яркие шоу и концерт с участием популярных артистов", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что программу на катке ВДНХ открыло барабанное шоу, затем состоялось театрализованное шоу "Королевство сказок" в двух действиях, были показаны акробатические номера, трюковое катание на ходулях и костюмированный бал на льду. Также перед посетителями выступали профессиональные фигуристы.