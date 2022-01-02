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В восьми районах Сахалинской области 3 января прогнозируется метель и ветер до 20 м/с

Спасатели переведены в режим повышенной готовности

ТАСС, 2 января. Метель и ветер порывами до 20 м/с прогнозируется в восьми муниципальных районах Сахалина в понедельник. Спасатели переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба окружного управления МЧС России.

"3 января на территории Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского и Корсаковского районов прогнозируется ночью сильный, днем умеренный снег, на побережье метель при ветре 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию, отмечается в сообщении. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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