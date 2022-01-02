Аварию на теплосетях, оставившую без отопления 2 тыс. жителей Оренбурга, ликвидировали

ТАСС, 2 января. Ремонтные бригады ликвидировали в воскресенье аварию на теплосетях в Оренбурге, в результате которой без отопления остались почти 2 тыс. жителей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС Оренбургской области.

Сообщение об аварийном отключении теплоснабжения в Оренбурге поступило в 20:30 (18:30 мск) 1 января.

"В 07:15 (05:15 мск) работы по восстановлению полностью завершены", - отметили в пресс-службе.

По информации ГУ МЧС, всего под отключения попали 13 многоквартирных домов: девять девятиэтажных жилых домов, один 12-этажный жилой дом и три 17-этажных жилых дома. В них проживают 1 950 человек, в том числе 650 детей.

Причины аварии выясняются. На данный момент в Оренбурге около пяти градусов мороза.