СМИ: пограничники Республики Корея обнаружили направлявшегося в КНДР человека

ТАСС, 2 января. Военные Республики Корея зафиксировали попытку перехода межкорейской границы в направлении КНДР. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По их информации, неизвестный в субботу в 22:40 по местному времени (16:40 мск) пытался перейти демаркационную линию на восточной границе и перебраться в КНДР. Южнокорейские власти направили солдат для поимки перебежчика, однако попытка оказалась неудачной. В воскресенье утром Республика Корея отправила уведомление КНДР о произошедшем посредством западной военной линии коммуникации.

Судьба перебежчика неизвестна. Ведется расследование обстоятельств происшествия, отметило агентство.