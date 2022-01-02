В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за налипания снега в предгорных районах

СОЧИ, 2 января. /ТАСС/. Налипание снега на провода и деревья ожидается в предгорных районах города Сочи в ближайшие часы. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили журналистам в пресс-службе администрации курорта.

"В соответствии со штормовым предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, на территории города Сочи до конца суток 2 января 2022 года в предгорной и горной зоне ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях", - говорится в сообщении.

Населению рекомендовано воздерживаться от выходов в горы в этот период, а также не выезжать на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.