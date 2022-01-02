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В горных районах Камчатки до 5 января объявили лавинную опасность

Сход снежных масс ожидается на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 января. /ТАСС/. Повышенная опасность схода лавин объявлена в горных районах Камчатки, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

"С 3 по 5 января включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов", - сообщает главк.

Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.

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