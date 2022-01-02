Парковки в Москве в течение 2022 года будут бесплатными 20 праздничных дней

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Уличные парковки в Москве в течение наступившего года будут бесплатными 20 дней - во время официальных праздников. В воскресные дни оплатить парковку автомобиля будет необходимо только на улицах с повышенными тарифами, сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства Москвы.

"Припарковаться без оплаты во время официальных праздников можно на всех улицах, даже в самом центре города. В 2022 году таких дней будет 20 - с 1 по 8 января, 23 февраля, 7 и 8 марта, 1, 2, 3, 9 и 10 мая, 12 и 13 июня, 4 и 5 ноября. В течение 49 воскресных дней платной парковка будет только на улицах с повышенными тарифами - 380 и 450 рублей в час", - говорится в сообщении.

Отмечается, что плоскостные парковки со шлагбаумом в праздничные дни будут работать платно по действующим тарифам.

Жители и гости столицы могут обратиться по всем вопросам, связанным с парковками, по номеру: 3210 или +7 495 539-54-54.