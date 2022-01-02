Около 340 новых вагонов "Москва-2020" появилось в метро столицы в 2021 году

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Порядка 340 новых вагонов "Москва-2020" появились в столичном метрополитене в прошлом году. В ближайшие два года власти города планируют закупить еще свыше 660 новых вагонов для подземки, сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства Москвы.

"За прошедший год в Московском метрополитене появилось 337 инновационных вагонов "Москва-2020", это 44 полных состава. Пандемия не послужила помехой обновлению общественного транспорта, а поездки пассажиров стали комфортнее и тише", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новых вагонах имеются широкие двери и межвагонные переходы, благодаря чему в часы пик пассажирам комфортнее передвигаться. Также в "Москве-2020" есть система обеззараживания воздуха, количество USB-портов увеличено в пять раз, а уровень шума стал ниже на 15%.

По информации мэрии, в 2021 году новые вагоны начали курсировать по Кольцевой и Калужско-Рижской линиям, также впервые поезда "Москва-2020" начали перевозить пассажиров Большой кольцевой линии (БКЛ).

"В этом и следующем году суммарно закупим более 660 новых вагонов, уже в конце 2023 года у нас будет самый молодой парк поездов среди США и Европы. За 10 лет мы снизили средний возраст поездов с 22,5 до 12 лет и продолжаем дальше повышать комфорт ваших поездок в транспорте", - процитировали в материале слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

На портале отмечается, что с 2010 года метро Москвы получило более 3,8 тыс. новых вагонов - доля современных поездов выросла с 12% до 68%.