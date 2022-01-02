Жителей поврежденного пожаром дома в Свердловской области поселят в маневренном фонде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Свердловские власти выделят жилье из маневренного фонда для жителей дома в городе Сухой Лог, где сгорела кровля. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в департаменте информационной политики региона.

Сообщение о пожаре по улице Милицейской в городе Сухой Лог поступило накануне в 22:30 (20:30 мск), пожар произошел на площади 500 кв. м. Два человека с симптомами легкого отравления продуктами горения были отправлены в больницу. В ближайшей к дому школе развернут пункт временного размещения для жителей.

"Глава региона поручил развернуть пункт временного размещения для эвакуированных людей, а также подготовить жилье маневренного фонда для их дальнейшего расселения. Также по поручению губернатора местные власти должны решить вопрос с выплатами на первоочередные нужды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие от госпитализации отказались. Всего в доме проживает 40 семей. Жители четырех подъездов уже возвращаются домой, там подключаются коммуникации. В остальных двух подъездах, квартиры в которых пострадали сильнее, живут 75 человек.

"Администрация города обратилась к предпринимателям с просьбой о формировании продуктовых наборов пострадавшим. Местные жители через социальные сети организовали сбор вещей. Создана комиссия для обследования дома. Она должна выдать заключение о состоянии пострадавших квартир и помещений", - отмечается в сообщении.