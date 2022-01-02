Мишустин поздравил с 95-летием Юрия Григоровича

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 95-летием хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Великий балетмейстер и хореограф, легенда знаменитого Большого театра, Вы вписали множество ярких страниц в историю мирового балетного искусства, создали новую хореографическую эстетику. Уже многие десятилетия Ваши музыкальные спектакли покоряют сердца людей. В каждом - Ваше мастерство, искренность и душа", - говорится в поздравительном послании председателя правительства.

Мишустин также выразил благодарность Григоровичу за служение искусству и за талантливых учеников. Свое поздравление премьер-министр сопроводил пожеланиями доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего.