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Мишустин поздравил с 95-летием Юрия Григоровича

Как отметил премьер-министр РФ, артист создал новую хореографическую эстетику

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 95-летием хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Великий балетмейстер и хореограф, легенда знаменитого Большого театра, Вы вписали множество ярких страниц в историю мирового балетного искусства, создали новую хореографическую эстетику. Уже многие десятилетия Ваши музыкальные спектакли покоряют сердца людей. В каждом - Ваше мастерство, искренность и душа", - говорится в поздравительном послании председателя правительства.

Мишустин также выразил благодарность Григоровичу за служение искусству и за талантливых учеников. Свое поздравление премьер-министр сопроводил пожеланиями доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияГригорович, Юрий Николаевич
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