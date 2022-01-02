Власти Хайнаня привлекут $1,5 млрд в проект морских круизных туров вокруг острова

ХАЙКОУ /Китая/, 2 января. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань привлекут более 10 млрд юаней (свыше $1,5 млрд по текущему курсу) в проект по организации морских круизных туров вокруг побережья острова. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По информации издания, правительство объявило о намерении реализовать данный проект на форуме, посвященном вопросам привлечения инвестиций в яхтенный и круизный бизнес, который состоялся в административном центре Хайнаня городе Хайкоу. В соответствии с принятым решением, департамент транспорта провинции и подразделение по финансированию морских проектов Китайской компании коммуникаций и строительства (CCCC) заключили рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью реализации соответствующей программы.

Как прокомментировали участники форума, программа по созданию "круизного пояса" вокруг Хайнаня стимулирует развитие целого ряда отраслей, связанных с туризмом, оживит ресторанный и гостиничный бизнес, индустрию развлечений и розничную торговлю. Кроме того, по словам экспертов, данный проект повысит привлекательность морских маршрутов, проходящих вдоль побережья острова, стимулирует международное сотрудничество в соответствии с инициативой "Один пояс - один путь". Предполагается, что он позволит создать всемирно признанные туристические бренды и закрепить за Хайнанем статус важного международного транспортного узла.

Газета ссылается на осведомленные источники, по сведениям которых Хайкоу и курортный город Санья на южном побережье провинции получат статус ключевых центров развития круизных маршрутов, а другие города и уезды, имеющие выход к морю, сформируют специальные пункты по обслуживанию туристических судов. Ожидается, что новый сегмент в местной сфере услуг окончательно сформируется в ближайшие 10 лет.

Согласно проекту, власти модернизируют пристани и дополнительно обустроят гавани по всему побережью острова. Кроме того, сеть транспортных коммуникаций "круизного пояса" будет связана с современными автомобильными магистралями и воздушными гаванями провинции. Таким образом, как отмечается, туристы за короткий промежуток времени смогут получить максимум впечатлений, и сразу же после приземления в аэропорту начать активную программу отдыха, сочетая увлекательные морские путешествия с посещением многочисленных достопримечательностей Хайнаня.