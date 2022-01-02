Коэффициент распространения коронавируса в РФ не превышает единицу семь недель подряд

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье немного вырос и составил 0,89. Он не превышает единицу уже семь недель подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Выше единицы показатель в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Это Нижегородская область, где он увеличился до 1,1, и Москва, в которой индикатор подскочил до 1,22 - максимума с 29 ноября.

В Свердловской области коэффициент составил 0,91, в Санкт-Петербурге - 0,86, в Пермском крае - 0,83, в Красноярском - 0,82, в Ростовской области - 0,8, в Московской - 0,79, в Самарской - 0,74, в Воронежской - 0,73.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.