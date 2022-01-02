В России выявили минимальное с сентября число случаев ковида за неделю

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом стало минимальным с сентября 2021 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 27 декабря по 2 января штаб зарегистрировал 145 946 случаев заражения - почти на 17,7% меньше, чем неделей ранее. В последний раз меньше заболевших в стране выявляли с 13 по 19 сентября 2021 года, когда было зафиксировано 134 858 инфицированных.

Выздоровели на этой неделе 264 268 человек - немного меньше, чем неделей ранее, когда число вылечившихся стало максимальным с начала пандемии.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось за семь дней сразу на 15%. Сейчас, по данным штаба, в стране лечатся 703 409 человек, это минимум с 10 октября прошлого года.

Смертность из-за новой инфекции также резко снизилась: за последние семь дней штаб зарегистрировал 6 300 летальных исходов - на 10,2% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Число умерших стало минимальным с начала октября.