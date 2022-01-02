Новый санаторий откроют до конца года в историческом здании в Кисловодске

ПЯТИГОРСК, 2 января. /ТАСС/. Пятизвездочный санаторий "Версаль" на 150 мест откроют в Кисловодске (Ставропольский край) до конца года. Он расположится в отреставрированном историческом здании - доме купца Калинкина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Пятизвездочный санаторий "Версаль" откроется в Кисловодске в 2022 году. Санаторий будет расположен в отреставрированном историческом здании - доме купца Калинкина, который находится у подножья знаменитой Каскадной лестницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие санатория даст городу дополнительные 135 рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в 670 млн рублей.

По данным пресс-службы, особняк купца Калинкина построен в начале XX века. В советское время в нем располагался корпус санатория "Красный Октябрь". В 1995 году трехэтажное здание было признано памятником архитектуры, принято на госохрану, а затем внесено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации.

"Реставрация исторических зданий и открытие новых санаториев - это не только создание дополнительных рабочих мест в городе, но и работа над благоприятным инвестиционным климатом в Кисловодске. Уверен, сегодня Кисловодск - одна из самых востребованных инвестплощадок на юге России, а то и в стране", - цитирует пресс-служба слова главы курорта Евгения Моисеева.

Город Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тыс. человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.