Глава Минздрава Франции надеется, что пятая волна пандемии станет последней в стране

ПАРИЖ, 2 января. /ТАСС/. Пятая волна пандемии коронавируса во Франции может стать последней. Об этом глава Минздрава Оливье Веран заявил в воскресенье в интервью газете Journal du dimanche.

"Штамм "омикрон" очень заразен. Я прогнозировал, что в начале 2022 года число случаев инфицирования в день может достигать 250 тыс. Мы почти подошли к этой цифре", - сказал он. "Этот штамм затронет все население мира, но его распространение приведет к усилению иммунитета: после этого штамма мы все станем более стойкими к инфекциям", - считает министр. "Можно надеяться, что пятая волна пандемии станет последней", - добавил он.

"Нужно понимать, что вы можете заразиться коронавирусом даже после трех доз вакцины, но риск вашей госпитализации в десять раз меньше, чем у непривитых или частично вакцинированных", - продолжал министр.

Как информировал глава Минздрава, правительство Франции решило изменить правила изоляции полностью вакцинированных лиц. С 3 января в случае положительного результата теста на COVID-19 длительность самоизоляции полностью привитых сокращена с 10 до семи дней. Карантин в случае отрицательного теста может быть прекращен через пять дней. "Тем, кто не вакцинирован, придется изолировать себя на десять дней с возможным снятием карантина через семь дней при отрицательном тесте", - добавил Веран.

Франция переживает пятую волну пандемии коронавируса. В пятницу Национальное агентство общественного здравоохранения сообщило о 232 тыс. случаев заражения, что является рекордно высоким суточным показателем. Вакцинацию во Франции с населением 67 млн человек прошли около 53 млн жителей. По состоянию на 30 декабря 2021 года бустерную прививку сделали более 24,1 млн человек.