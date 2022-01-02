Потребление электроэнергии в Дагестане вырастет почти на 7% к 2026 году

МАХАЧКАЛА, 2 января. /ТАСС/. В Дагестане ожидается прирост потребления электрической энергии на 6,8% по сравнению с прошлым годом, согласно схеме и программе развития электроэнергетики региона на период 2022-2026 годов, утвержденной руководством региона.

"Подписан указ <...> об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики республики на период 2022-2026 годов. В документе прогнозируется существенный прирост потребления электрической мощности (на 75 МВт, или 5,7% по сравнению с отчетным годом) и электрической энергии (467 млн кВт/ч, или 6,8% по сравнению с отчетным годом). Кроме того, прогнозируется сохранение профицита выработки активной мощности и дефицит выработки электрической энергии, покрываемый за счет перетоков из внешних энергосистем", - говорится в релизе пресс-службы руководителя региона.

Сообщается, что основные цели программы - развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, удовлетворение спроса на электроэнергию, формирование благоприятных условий для инвестиций в строительство объектов электроэнергетики.

"В программу также включен перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей. В списке более 90 проектов, большинство будет реализовано ПАО "Россети Северный Кавказ". В целом отмечается, что это стратегическая программа для нормализации ситуации с электроснабжением",- добавили в пресс-службе.