В Псковской области число выявленных за сутки случаев ковида снизилось втрое за два месяца

ПСКОВ, 2 января. /ТАСС/. Суточное число случаев заражения коронавирусом в Псковской области, где общее число инфицированных приблизилось к отметке в 72 тыс. человек, за два месяца сократилось почти в три раза. За последние сутки в регионе диагноз подтвердили у 105 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба администрации региона.

"Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 71 605, плюс 105 [за сутки]", - отмечается в сообщении. Два месяца назад, 2 ноября 2021 года в регионе было выявлено 285 случаев заражения.

Губернатор Михаил Ведерников в воскресенье в своем аккацнте в Instagram напомнил, что со 2 января в Псковской области возобновили свою работу пункты вакцинации, которые накануне не принимали посетителей в связи с праздничными днями. "Пожалуйста, приходите сделать прививку. Это очень важно до начала следующей волны. А она, к сожалению, будет. Скоро", - написал губернатор. По его данным, на данный момент первый компонент вакцины получили более 265 тыс. человек, примерно столько же жителей региона полностью завершили вакцинацию.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 71 500 человек, выздоровели 68 090 пациентов, 1 263 умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.