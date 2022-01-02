Ограничения движения ввели на участке трассы в Саратовской области из-за метели

ТАСС, 2 января. Движение грузового транспорта и автобусов ограничено на участке трассы в Саратовской области из-за метели в Казахстане, с которым граничит регион. Об этом говорится в воскресенье в сообщении на сайте ГУ МЧС по Саратовской области.

"С 10:00 (09:00 мск) 2 января временно ограничено движение для грузовых и маршрутных транспортных средств участке с 583 по 597 км автомобильной дороги А-298 Р-208 Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильная метель) на территории Республики Казахстан", - отмечается в сообщении.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения.