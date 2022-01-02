Из Литвы в Ирак вылетела самая большая за время кризиса группа мигрантов

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Группа нелегальных мигрантов из Ирака в составе почти 100 человек, добровольно согласившихся вернуться на родину, вылетела в воскресенье из Вильнюсского международного аэропорта. Об этом сообщило МВД Литвы.

"Чартерным рейсом в Багдад и Эрбиль будут доставлены 98 мигрантов, давших согласие на возвращение в Ирак. Необходимо продолжать усилия по работе с мигрантами, убеждая их в преимуществах согласия на отъезд домой перед высылкой из Литвы", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Агне Билотайте.

Это первый чартерный рейс из Вильнюса в Ирак. До сих пор имели место лишь единичные случаи, когда нелегальные мигранты добровольно покидали Литву. Их отправляли рейсовыми самолетами.

Департамент миграции при МВД Литвы предлагает нелегалам, выразившим добровольное согласие вернуться на родину, денежную выплату и билет на самолет. Разовая выплата, которую нелегалам вручают только после того, как они оказались на борту, составляет 1 тыс. евро. 8 декабря она была повышена более чем в три раза. До этого мигранты получали единовременное пособие в размере 300 евро. Как отметило МВД, эта мера все равно выгоднее содержания нелегалов в Литве, которое обходится в 11 тыс. евро в год на человека. За время миграционного кризиса из балтийской республики были высланы 537 мигрантов, в том числе 482 человека согласились на это сами.

В 2021 году на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем в 2020 году. С августа пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены более 8 тыс. человек.