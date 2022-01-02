Пассажиры электричек ЦППК смогут бесплатно провозить лыжи и сноуборды

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Пассажиры электропоездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с января смогут провозить лыжи и сноуборды любой длины бесплатно, ранее без отдельной оплаты можно было проводить только короткие лыжи, об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе ЦППК.

"Пассажиры ЦППК все чаще возят в пригородных поездах зимний спортивный инвентарь, и компания приняла решение поддержать увлечение зимними видами спорта. С января 2022 года в электропоездах разрешен бесплатный провоз лыж и сноубордов любой длины. Ранее взять с собой в электропоезд без отдельной оплаты можно было только короткие лыжи, а теперь ограничения по размерности снято", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что один комплект лыж или сноуборд сможет бесплатно провести один пассажир в возрасте от пяти лет. В пресс-службе также напомнили, что в электропоездах разрешен бесплатный провоз детских санок, рыболовных удочек, размеры которых не превышают 180 см (длина+ширина +высота) и вес которых не более 36 кг. Предметы должны перевозиться безопасно для пассажиров - в чехлах или упаковке.