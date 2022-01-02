Депутат Сейма заявил, что режим ЧП на границе Литвы с Белоруссией надо продлить

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Чрезвычайное положение, действующее в связи с миграционным кризисом на границе Литвы с Белоруссией и прилегающей к ней зоне, необходимо продлить. Об этом председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил в воскресенье агентству ELTA.

"Если мы откажемся от режима чрезвычайного положения, эффективно способствовавшего сдерживанию потока нелегальных мигрантов, это может послужить для них сигналом новых возможностей перехода границы, поэтому данный режим, несмотря на стабилизацию положения, должен быть сохранен", - сказал парламентарий.

"Я не слышал о каком-либо недовольстве, недоразумениях в связи с применением требований чрезвычайного положения", - утверждал Касчюнас.

Режим чрезвычайного положения, объявленный решением Сейма в связи с обострением ситуации с нелегальной миграцией, вступил в силу 10 ноября 2021 года и завершается 15 января. Он действует в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории Литвы, а также в местах размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в республику через Белоруссию. В районы действия чрезвычайного положения въезд возможен только по специальным пропускам (не касается местных жителей), запрещено проведение собраний. Нелегальные мигранты в центрах приема не могут пользоваться средствами электронной связи и интернетом, исключение сделано для обращений в официальные инстанции.