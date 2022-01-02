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Аэропорт Ижевска закрылся из-за сильного снегопада

Производится очистка взлетно-посадочной полосы

ТАСС, 2 января. Аэропорт Ижевска временно приостановил прием и посадку самолетов из-за сильного снегопада, сообщает в воскресенье Приволжская транспортная прокуратура.

"В 16:30 (время московское) 2 января 2022 года аэропорт временно приостановил деятельность по причине погодных условий (сильный снегопад). По предварительной информации, работа аэропорта возобновится в 19:00. Производится очистка взлетно-посадочной полосы", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент проводится проверка соблюдения прав пассажиров.

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