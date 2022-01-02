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Отопление в жилых домах Екатеринбурга, ограниченное из-за аварии, восстановили

Энергетики заменили участок изношенной трубы на новую

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Отопление и горячее водоснабжение в жилых домах в микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге восстановлено после устранения причин аварии. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

Ранее в ЕТК заявили, что отопления нет в 31 доме. По данным прокуратуры региона, ограничения коснулись 51 жилого дома.

"Энергетики заменили участок изношенной трубы на новую, сварочные работы завершены в 17:00 (15:00 мск). После проведения пусковых операций теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей полностью восстановлено", - сказали в пресс-службе.

На месте ремонта работали две аварийные бригады (в общей сложности восемь человек) и четыре единицы специализированной техники. Температура в домах не опускалась ниже нормативной, так как на улице днем было три градуса мороза.

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