На федеральных трассах горного кластера Сочи сильный снегопад

КРАСНОДАР, 2 января. /ТАСС/. Сильный снегопад и дожди идут в районе федеральных автодорог горного кластера Сочи, однако движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".

"На Черноморском побережье наблюдается ухудшение погодных условий, прогноз на ближайшие дни неблагоприятный. В горном кластере наблюдаются обильный снегопад, дожди. ФКУ Упрдор "Черноморье" обеспечивает штатный проезд по всем федеральным трассам, в том числе по обеим федеральным дорогам на Красную поляну. По состоянию на утро, 2 января, в Сочи не фиксировались остановки или перерывы в движении", - говорится в сообщении.

На Краснополянском направлении на очистке покрытия и обработке противогололедными материалами задействованы 15 комбинированных дорожных машин и 26 человек личного состава. Также на расчистке трасс 10 дорожных машин и 18 человек задействованы на автодороге А-146 Краснодар - Верхебаканский в районе Усть-Лабинска, девять единиц техники и 10 человек - на трассе Р-217 в районе Майкопа, 11 единиц техники - на трассе А-190 Новороссийск - Керчь, 14 единиц техники и 18 человек - на трассе А-159, на пути к Кавказскому биосферному заповеднику.

Также в пресс-службе отметили, что в условиях снежных осадков и температур, близких к нулевой отметке, необходимо использовать автотранспорт только на зимней резине.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также сообщили, что по информации Краснодарского ЦГМС 3 января в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами осадки в виде снега, мокрого снега, днем в отдельных районах они переходят в дождь. Ночью и утром местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит до минус семи градусов, днем воздух прогреется до плюс семи градусов. В горных районах ночью минус 10 - минус 15 градусов, днем от минус двух до минус семи градусов.