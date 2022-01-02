Умер кенийский палеоантрополог и писатель Ричард Лики

ПРЕТОРИЯ, 2 января. /ТАСС/. Кенийский палеоантрополог, защитник природы и писатель Ричард Лики умер в воскресенье в возрасте 77 лет. Об этом сообщил президент Кении Ухуру Кениата.

"Я с глубоким прискорбием получил в воскресенье (2 января - прим. ТАСС) известие о смерти Ричарда Эрскина Фрира Лики", - говорится в заявлении главы государства, которое цитирует кенийская газета The Standard. Он не привел подробности случившегося. Ричард Лики был сыном знаменитого ученого-палеоантрополога Луиса Лики.

Ричард Лики получил всемирную известность после находки в 1972 году в Восточной Африке в районе озера Туркана в ложбине Великой рифтовой долины череп Homo habilis, возраст которого оценивается от 1,4 до 2 млн лет. В 1984 году он же обнаружил практически полный скелет древнего человека вида Homo erectus, или Homo ergaster, возрастом 1,6 млн лет. Эта находка получила название "Мальчик из Турканы". Его супруга Мив Лики в 1994 году обнаружила останки более 20 особей анамского австралопитека возрастом от 3,9 до 4,2 млн лет. Тем самым супруги внесли огромный вклад в понимание путей эволюции современного человека.

Лики занимал ряд высоких должностей в государственных структурах Кении, включая пост главы государственной службы.