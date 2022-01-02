Умерла пианистка и заслуженная артистка России Недда Аязян

ТАСС, 2 января. Заслуженная артистка России, пианистка и педагог Недда Аязян умерла на 82-м году жизни в Ярославле. Об этом в воскресенье сообщается в группе Ярославского музыкального училища им. Л. В Собинова во "ВКонтакте", где Аязян проработала более 50 лет.

"2 января после продолжительной тяжелой болезни ушла из жизни Недда Израилевна Аязян, заслуженная артистка РФ, преподаватель училища - замечательный музыкант, исключительная по своему таланту пианистка", - говорится в сообщении.

Аязян всегда считала своим призванием сцену, на протяжении 40 лет она была солисткой Ярославской филармонии, воспитала не одно поколение учеников. В 1993 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России. В 1994 году была удостоена областной премии имени Собинова за концертные программы из произведений Баха, Моцарта, Шопена, Рахманинова, Гершвина. В 1997 ей присудили вторую Собиновскую премию за цикл концертов для детей "Беседы у рояля".

"Музыкант высокого европейского уровня" - так назвал Недду Аязян французский дирижер Жан Поль Пенен после их совместной работы над Концертом для фортепиано с оркестром К. Сен-Санса, исполненном в Ярославле и Тбилиси", - отметили в училище.

Прощание с пианисткой состоится 4 января в 11:30 в Леонтьевской церкви.