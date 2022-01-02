Село в Верхоянском улусе Якутии обеспечили запасом топлива на 10 дней

ТАСС, 2 января. Село Сартан Верхоянского улуса Якутии, где промерз уголь для теплоснабжения, обеспечено топливом на 10 дней. Уголь будет доставлен в село по зимней дороге после ее укрепления, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Село Сартан с населением свыше 500 человек расположено более чем в 400 км от районного центра Батагай, объединяет два населенных пункта - Юнкюр и Сысы-Мэйиитэ. Добраться до него зимой можно только по зимней дороге.

"По факту распространяемого сообщения в мессенджерах о нехватке угля для теплоснабжения села Сартан Верхоянского улуса Министерство ЖКХ и энергетики Якутии сообщает, что из-за промерзания угля и выхода из строя погрузочного трактора, который задействован в рыхлении, решается вопрос доставки угля в населенный пункт. В связи с отсутствием дороги доставка угля будет осуществлена при открытии зимника. Сейчас село обеспечено запасом угля на 10 дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что техника буртования угля найдена. На 4 января запланированы мероприятия по усилению ледяного покрова зимника для проезда большегрузной техники.

На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию. Село Оймякон входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. Верхоянск является одним из самых холодных мест на Земле и самым холодным городом в мире.