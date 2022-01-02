Непогода в Хургаде привела к серьезным задержкам авиарейсов

КАИР, 2 января. /ТАСС/. Град со снегом, обрушившийся на Хургаду в первый день 2022 года, вызвал серьезный сбой в работе аэропорта курортного города. Более пяти тысяч пассажиров оказались заложниками непогоды, сообщил в воскресенье в эфире телеканала Sky News Arabia директор воздушной гавани египетского города генерал-майор Мурад Мухаммед.

"Сильные грозы, град и туман повлияли на авиасообщение, что вынудило администрацию аэропорта принять ряд экстренных мер, - рассказал он. - Пять тысяч человек пострадали из-за задержек рейсов, многие из них обслуживались вручную, но сейчас ситуация вернулась в норму". По словам Мухаммеда, к настоящему моменту обстановка в воздушной гавани курортного города нормализовалась, максимальная задержка обслуживания составила три часа. "Проблему скопления пассажиров в аэропорту Хургады в настоящее время удалось полностью урегулировать после выполнения 250 рейсов сегодня", - добавил он.

1 января на Хургаду обрушился град, зеленые газоны и пальмы оказались в субботу покрыты белоснежной вуалью из тонкого липкого снега. Непогода, которую не помнят даже старожилы, доставила немало хлопот персоналу отелей и отдыхающим, которым приходилось проявлять максимальную осторожность на улице и территории гостиниц, где мраморные и каменные покрытия мгновенно превратились в скользкий каток. Приехавшие погреться под теплым солнцем иностранные туристы оказались не готовы к неожиданным холодам.

По данным метеобюро страны, провинция Красное море находится во власти атмосферного фронта, сильные ливневые дожди прошли в большинстве городов. Ледяные грозы испытывают на прочность и другой курортный регион страны - Синайский полуостров, а в высокогорных областях Синая отмечен сильный снегопад. Под проливным осенним дождем встретили Новый год и жители египетской столицы, которые не припоминают такой непогоды в первые дни января.