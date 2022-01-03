Минпросвещения не планирует отменять существующие школьные предметы

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Переход школ на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) не предполагает введения новых предметов и отмены существующих. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью газете " Известия ", опубликованном в понедельник.

"Переход на новые ФГОС не предполагает ни введения новых, ни отмены существующих школьных предметов. Конкретизируется лишь содержание изучаемого. Например, установлены требования к предметным результатам при углубленном изучении некоторых дисциплин - скажем, предмета "математика", включая курсы "алгебра", "геометрия" и "вероятность и статистика", - рассказал он.

Также Кравцов отметил, что материалы ЕГЭ, который в 2022 году пройдет в соответствии с новыми ФГОС, не претерпели радикальных изменений и не стали сложнее. По его словам, большая практикоориентированность заданий, проявившаяся двумя годами ранее в государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9-х классов, показывает, что школьники в целом справляются с такими задачами.

В июле Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказы Минпросвещения об утверждении ФГОС. Как сообщается на сайте Министерства просвещения России, в обновленных стандартах сформулированы максимально конкретные требования к предметам всей школьной программы соответствующего уровня. ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание.