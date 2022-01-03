На Камчатке в 2021 году построили более 65 объектов благоустройства

ТАСС, 3 января. Более 65 объектов благоустройства были построены в 2021 году в населенных пунктах Камчатского края в рамках проекта "Решаем вместе". Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"На территории Камчатского края впервые реализовывался широкомасштабный проект "Решаем вместе", в рамках которого в 71 населенном пункте обустраивались 75 объектов благоустройства", - говорится в сообщении. Уточняется, что в течение 2021 года в эксплуатацию были введены 68 объектов, среди которых места для отдыха жителей, открытые спортивные и детские площадки, скверы и парки, катки, футбольные поля и места для сбора мусора.

Работы по благоустройству еще семи объектов будут завершены в 2022 году, заявил министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергей Лебедев, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным правительства региона, финансовая поддержка проектов по благоустройству населенных пунктов Камчатского края будет продолжена и в 2022 году.