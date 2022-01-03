В зале для брифингов Белого дома из-за пандемии вернут ограничения на число журналистов

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Ограничения на число журналистов, присутствующих в зале для брифингов Белого дома, вновь начнут действовать с 3 января в связи с ситуацией с распространением коронавируса в США. Об этом сообщил в воскресенье президент Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) Стивен Портной.

"Мы наблюдаем волну COVID-19, которая, судя по всему, еще далека от своего пика. Эксперты полагают, что нынешняя вспышка омикрон-штамма не закончится на большей территории страны в ближайший месяц или около того. У нас есть все основания полагать, что число случаев заражения продолжит расти в столичном регионе - и в нашем журналистском корпусе - после праздников", - говорится в сообщении. В связи с этим, а также в соответствии с рекомендациями экспертов руководство ассоциации "на чрезвычайном заседании этим вечером (2 января - прим. ТАСС) единогласно одобрило предложение временно вернуть ограничение в 14 мест в зале для брифингов".

Всего в помещении 49 посадочных мест, однако занимать можно будет лишь 14. Журналисты будут сидеть в шахматном порядке, чтобы увеличить дистанцию между ними. Часть мест будет закреплена за представителями телеканалов, радиостанций, информационных агентств Reuters, Bloomberg, Associated Press, а часть мест будет распределяться на ротационной основе в соответствии со списком, подготовленным WHCA. Ассоциация также просит журналистов перед приходом в Белый дом сдавать тест на коронавирус. "Наша цель заключается в том, чтобы эти ограничения сохранялись, лишь пока идет эта волна, мы намерены вновь рассмотреть этот вопрос до 21 января. Статистика заболеваемости и рекомендации специалистов определят дальнейший путь", - пояснил Портной.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 55 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 826 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире. По данным газеты The New York Times на 1 января, среднее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всей территории США за две недели увеличилось на 202%, до 387 тыс. новых случаев в день.