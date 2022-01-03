В Москве ожидаются небольшой снег и гололедица

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Облачность, небольшой снег, гололедица и до минус 9 градусов ожидают москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от семи до девяти градусов мороза. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов.

В Подмосковье в понедельник ожидаются морозы до 12 градусов. В ночь температура может опуститься до отметки минус 16 градусов, местами - до минус 21 градуса.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 736 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и области в связи порывами ветра до 21:00 понедельника, в связи с гололедицей - до 12:00 вторника.