{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гонконгское интернет-издание Citizen News прекращает свою деятельность

Самороспуск мотивирован "ухудшением свободы прессы", отмечается в заявлении СМИ

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 января. /ТАСС/. Еще одно гонконгское продемократическое интернет-издание - Citizen News - прекращает свою деятельность. Его самороспуск мотивирован "ухудшением свободы прессы" в этом специальном административном районе Китая, говорится в заявлении, размещенном в воскресенье вечером его редакцией на странице в Facebook.

"Мы с тяжелым сердцем объявляем, что Citizen News прекратит свою работу 4 января 2022 года. Сайт больше не будет обновляться и будет закрыт", - отмечается в публикации. "Наша лодка попала в шторм. В этой кризисной ситуации мы должны прежде всего обеспечить безопасность всех тех, кто находится на борту", - указывается в заявлении.

Китайскоязычный сайт Citizen News был основан пять лет назад группой из десяти видных журналистов. Портал быстро набрал популярность, а его штат увеличился до нескольких десятков репортеров. Они неоднократно публиковали материалы, в которых содержалась критика центральных властей КНР и правительства Гонконга.

В октябре прошлого года секретарь (министр) по вопросам безопасности местной администрации Крис Тан обвинил Citizen News в публикации недостоверных сведений, "вводящих читателей в заблуждение".

Удар по оппозиционным СМИ

29 декабря полиция Гонконга заморозила активы оппозиционного интернет-издания Stand News и задержала семь бывших и действующих руководящих сотрудников в рамках расследования дела об угрозе национальной безопасности. Они подозреваются в сговоре с целью публикации "подстрекательских материалов", которые, как утверждается, направлены на разжигание ненависти и насилия в обществе. После арестов и обысков редакция сайта объявила о прекращении его работы.

В конце июня прошлого года полиция заморозила активы крупной оппозиционной газеты "Пинго жибао" (Apple Daily), арестовав несколько ее руководящих сотрудников. 15 декабря Верховный суд Гонконга издал постановление о ликвидации медиахолдинга Next Digital, который выпускал эту газету и принадлежал арестованному в конце 2020 года медиамагнату Джимми Лаю. Этот бизнесмен обвиняется в сговоре с внешними силами и нарушении нового закона о защите национальной безопасности, принятого летом 2020 года. Ему может грозить пожизненное заключение.

Теги
Китай
На Камчатке проведут обстрел склонов вулкана Вилючинский для спуска лавин
Профилактические мероприятия нацелены на недопуск возникновения чрезвычайных ситуаций в будущем и защиту дороги от поселка Термальный до перевала Вилючинский и высоковольтной линии возле лавиноопасных участков
На Камчатке проведут обстрел склонов вулкана Вилючинский для спуска лавин
Читать полностью