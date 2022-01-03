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На Камчатке проведут обстрел склонов вулкана Вилючинский для спуска лавин

Профилактические мероприятия нацелены на недопуск возникновения чрезвычайных ситуаций в будущем и защиту дороги от поселка Термальный до перевала Вилючинский и высоковольтной линии возле лавиноопасных участков
© Елена Верещака/ТАСС

ТАСС, 3 января. Обстрел лавиноопасных склонов вулкана Вилючинский в Камчатском крае будет произведен 4 января. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС России.

"На Камчатке 4 января 2022 года в верховьях реки Паратунка будет произведен предупредительный спуск снежных лавин путем обстрела лавиноопасных склонов вулкана Вилючинского. Спуск лавин будет выполняться силами подразделений Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что профилактические мероприятия проводятся в связи со снеголавинной обстановкой для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом снежных масс, а также в целях защиты автодороги поселок Термальный - перевал Вилючинский и высоковольтной линии, расположенной возле лавиноопасных участков.

Спасатели рекомендуют турфирмам не организовывать туры в районах, где будет проведен предупредительный спуск лавин. Спортсменов и любителей экстремальных видов спорта также просят воздержаться в ближайшие дни от поездок в указанный район.

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