Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до минимума с 11 марта

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник опустился до 0,86 - минимума с 11 марта 2021 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Это произошло на фоне очередного минимума по числу подтвержденных за сутки случаев заражения: в стране выявили 16 343 заболевших, что стало самым низким показателем с 17 июня.

Ни в одном из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся показатель не превысил единицу. В Москве он составил ровно 1, в Подмосковье - 0,91, в Нижегородской области - 0,9, в Свердловской - 0,89, в Санкт-Петербурге - 0,88. В Пермском крае индикатор равен 0,85, в Красноярском - 0,82, в Ростовской области - 0,76, в Воронежской - 0,75, а в Самарской - 0,69, что является минимумом с конца мая прошлого года.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.