Минздрав Франции прогнозирует рост числа случаев заражения коронавирусом в ближайшие дни

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусом во Франции будет расти в ближайшие дни. Об этом заявил в понедельник в интервью радиостанции France Inter глава Минздрава страны Оливье Веран.

"По нашим прогнозам, число выявленных случаев инфицирования будет расти в предстоящие дни. Январь станет очень тяжелым месяцем для наших больниц, и медперсонал это понимает", - сказал он. 31 декабря Национальное агентство общественного здравоохранения сообщило о рекордных 232 тыс. новых случаев заражения коронавирусом во Франции. По словам экспертов, это самый высокий суточный показатель в республике с начала пандемии.

"Сейчас перед нами стоят две большие угрозы - штамм "омикрон", из-за которого перегружены палаты общей терапии, и штамм "дельта", который приводит к росту числа пациентов в отделениях реанимации", - подчеркнул он. "Эти две угрозы требуют одного ответа - вакцинации и ревакцинации, а также соблюдения предписаний властей, касающихся, в частности, удаленной работы и запрета на большие собрания людей", - добавил министр.

Франция в настоящий момент переживает пятую волну пандемии коронавируса. Согласно данным, которые привел Веран, около 20 тыс. инфицированных коронавирусом находятся сейчас в больницах. По информации органов здравоохранения, с начала пандемии во Франции от последствий заражения коронавирусом умерли свыше 123 тыс. человек.

Вакцинацию в стране с населением 67 млн человек прошли около 53 млн жителей. По состоянию на 30 декабря 2021 года бустерную прививку сделали более 24,1 млн человек.