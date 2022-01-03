Заместители главы МВД исполнили желания детей в рамках акции "Елка желаний"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Заместители главы МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев, генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов и генерал-полковник полиции Виталий Шулика приняли участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнили мечты нескольких детей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Вслед за министром внутренних дел РФ генералом полиции РФ Владимиром Колокольцевым эстафету добрых дел в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" продолжили заместители главы ведомства. Они сняли с новогодней ели бумажные шары с заветными желаниями детей, а также представителей старшего поколения и с радостью приступили к их исполнению", - сказала она.

По словам Волк, замминистра - начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев исполнил мечту четырехлетней Алены Чаплыгиной из Барнаула получить розовый двухколесный велосипед. Подарок доставили самолетом из Москвы, который вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой привезли девочке домой. Ее младшей сестре Милане подарили кукольный домик. Кроме того, полицейские пригласили Алену на прогулку к новогодней елке, где их ждала инспектор-кинолог вместе со своим питомцем - бельгийской овчаркой, с которой девочка смогла поиграть.

Заместитель министра генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов исполнил мечту жителя Камчатского края Никиты Егорова, который хотел получить аудиосистему. Ее вместе со сладким подарком отправили в город Вилючинск, где живет мальчик.

12-летняя Маргарита Скакун из Нижнего Тагила написала, что хочет стать полицейским-кинологом. Ее мечту исполнил замминистра генерал-полковник полиции Виталий Шулика. Он поручил сотрудникам регионального подразделения полиции показать девочке работу центра кинологической службы. Специалисты рассказали Маргарите как проходит рабочий день кинологов, показали вольеры, где живут немецкие, бельгийские и среднеазиатские овчарки, а также лабрадор и спаниель. Кроме того, сотрудники центра поделились своим опытом и показали, как их собаки находят наркотики при досмотре багажа и транспорта, а также другие ихнавыки. Во время показательных выступлений сотрудники центра также продемонстрировали задержание предполагаемого преступника.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.