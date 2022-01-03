В Белоруссии заблокировали сайт "Первый регион" за публикацию экстремистских материалов

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Прокурор Брестской области вынес постановление об ограничении доступа к интернет-сайту "Первый регион" (1 reg.bу.) с запретом возобновлять его в течение шести месяцев в связи многочисленными нарушениями закона "О средствах массовой информации". Об этом сообщила в понедельник служба информации прокуратуры Брестской области.

"В ряде публикаций на сайте размещалась информационная продукция, которую суд ранее признал экстремистскими материалами, а также активные гиперссылки на ресурсы, которые ее распространяли", - говорится в сообщении областной прокуратуры, опубликованном на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.

По данным прокуратуры области, отдельные статьи сопровождались "радикальными сообщениями, разжигающими вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам". В прокуратуре напомнили, что, в соответствии с законом "О противодействии экстремизму", распространение, публичная демонстрация экстремистских материалов, их изготовление, издание, хранение и перевозка в целях распространения запрещены.