ГИБДД просит усилить внимание за безопасностью детей на дорогах в новогодние каникулы

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Госавтоинспекция призывает родителей усилить внимание за безопасностью детей на дорогах во время новогодних праздников, своим примером формировать у них культуру дорожного движения.

"Госавтоинспекция МВД России призывает родителей быть примером для детей, формировать своим поведением их привычки, связанные с культурой дорожного поведения. Демонстрируйте ребенку верные алгоритмы действий на проезжей части, моделируйте различные ситуации, напоминайте о важности соблюдения правил дорожного движения. Соблюдая достаточно простые требования, для каждого участника дорожного движения можно сделать безопасными не только новогодние каникулы, но и любой день в году", - сказали ТАСС в ГИБДД.

Там подчеркнули, что во время зимних новогодних каникул риски происшествий с детьми на дороге увеличиваются. Школьники проводят много времени на улице и при несоблюдении правил дорожного движения рискуют попасть в опасную ситуацию. Кроме того, на увеличение происшествий с детьми на дороге также влияют сезонные факторы: короткий световой день и неблагоприятные погодные условия - снег, гололед и низкая температура воздуха. В связи с этим ГИБДД обращается к родителям с просьбой не забывать разъяснить детям простые правила передвижения в общественном транспорте. Также важно обеспечить их световозвращающими элементами.

"Зимой особенно популярны катание на санках и тюбингах, сноубординг и лыжи. Если ребенок участвует в подобных развлечениях, родителям необходимо проследить, чтобы катание проходило в предназначенных для этого местах", - добавили в ГИБДД. Со своей стороны, автоинспекторы также будут следить за соблюдением данного правила и на протяжении всех праздничных дней проверять снежные горки и ледяные накаты, чтобы исключить несчастные случаи при неосторожном скатывании детей на дорогу.

Кроме того, инспекторы ДПС в новогодние праздники усилят контроль за соблюдением водителями скоростного режима, правил стоянки и остановки в целом, но особое внимание уделят участкам дорог вблизи образовательных организаций и зонам возле нерегулируемых пешеходных переходов. Особый контроль в период новогодних каникул Госавтоинспекция будет осуществлять за перевозками групп детей автобусами с учетом всех действующих норм.

Сотрудники Госавтоинспекции для того, чтобы сделать каникулы детей комфортными и безопасными, традиционно, начиная с конца декабря и до середины января проводят профилактические мероприятия в каждом из регионов страны. Это рейды и пропагандистские акции, направленные на соблюдение правил дорожного движения пешеходами, а также водителями - в случае, если они осуществляют перевозку детей на личных автомобилях. При подобных перемещениях на автомобиле важно использовать в обязательном порядке детские удерживающие устройства, внимательно относиться и строго следовать правилам дорожного движения, быть дисциплинированным при выполнении маневров, исключить возможные риски при их совершении.