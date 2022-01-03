Более 250 нарушений перевозки детей выявили в Москве за первые дни нового года

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции за первые два дня нового года выявили более 250 нарушений детской безопасности во время поездок в автомобилях. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в ГИБДД по Москве.

В ведомстве пояснили, что, согласно правилам дорожного движения, детей с рождения и до семи лет в машинах нужно перевозить только с помощью детских удерживающих устройств, от семи до 11 лет на заднем сиденье можно перевозить в удерживающих устройствах или просто пристегнуть ремнем безопасности, а на переднем сиденье - только с помощью детских удерживающих устройств.

"За первые два дня нового года наши сотрудники выявили более 250 таких нарушений", - сказали в пресс-службе. В ГИБДД уточнили, что за данные нарушения предусматривается штраф в 3 тыс. рублей, для должностных лиц - 25 тыс. рублей, для юридических лиц - 100 тыс. рублей (ст. 12.23 КоАП РФ).

Кроме того, в Госавтоинспекции обратили внимание, что на прогулке с ребенком нужно внимательно следить за ним. "Не давайте ему находиться вблизи проезжей части, при переходе дороги выбирайте только пешеходные переходы и крепко держите его за запястье", - сказали в пресс-службе. 1 и 2 января сотрудники ДПС предотвратили почти 80 нарушений со стороны маленьких пешеходов, не допустив несчастных случаев с их участием.

В ГИБДД призвали родителей быть правильным примером для своих детей - пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле и быть дисциплинированным пешеходом.