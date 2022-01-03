За первые дни 2022 года с петербургских улиц было вывезено порядка 2 700 самосвалов снега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. За первые дни нового 2022 года с петербургских улиц было вывезено порядка 2 700 самосвалов снега, что составляет свыше 55,6 тыс. кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"За первые два дня нового года дорожные предприятия комитета по благоустройству собрали и вывезли с петербургских улиц свыше 55,6 тыс. кубометров снега - это примерно 2 700 самосвалов", - говорится в сообщении.

Всего с 27 декабря по 2 января с городских улиц вывезли 199 тысяч кубометров снега. На утилизацию отправлено более 1 млн 390 тыс. кубометров снежных масс - это больше, чем за всю предыдущую зиму.

Дороги Петербурга чистят 940 единиц техники дорожных предприятий и 1 041 работник ручного труда. На территориях зеленых насаждений работают еще 56 машин и 198 специалистов садово-парковых предприятий.