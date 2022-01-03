В ряде регионов УрФО в ближайшие три дня ожидаются похолодание и метели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Метели, снег и похолодание до минус 39 градусов ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа в ближайшие три дня. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 4 января] облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. Температура воздуха ночью составит минус 17 - минус 22 градуса, при прояснении - до минус 27, днем от минус 13 до минус 18 градусов, в горах и низинах - до минус 23", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Местами порывы ветра составят до 16 м/с. К четвергу, 6 января, в регионе похолодает до минус 25 - минус 30, на севере до минус 35 градусов в ночные часы.

В Курганской области похолодает до минус 13 - минус 18 градусов, при прояснении до минус 23 градусов, порывы ветра - до 14 м/с. В Челябинской области похолодает до минус 28 градусов, возможен снег и слабые метели.

В Обь-Иртышском гидрометцентре сообщили, что в Тюменской области к четвергу похолодает с минус 7 - минус 12 градусов до минус 28, минус 33 в ночные часы, возможен небольшой снег и метели. Резкое похолодание ожидается к четвергу и в Югре - с минус 9 - минус 14 до минус 33 - минус 38 в ночные часы, ожидается слабая метель, умеренный снег. Метели в отдельных районах ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе, дневные температуры опустятся к четвергу с минус 7 - минус 12 до минус 34 - минус 39, возможен небольшой снег.

О ситуации в регионах

На дорогах Свердловской области с последствиями снегопада и гололедом борются 315 дорожных машин, сообщили в департаменте информационной политики региона. Дорожники в оперативном режиме устраняют последствия выпавших осадков в соответствии с поручением губернатора региона Евгения Куйвашева.

Всего на территории Среднего Урала за сутки выпало около 2 см снега. Отмечается, что снегопад специалисты оценивают как незначительный, однако расчистке дорог сейчас уделяется повышенное внимание. По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, на региональные автодороги вышли 147 комбинированных дорожных машин, 21 автомобиль с отвалом, 37 автогрейдеров, 110 единиц прочей техники.